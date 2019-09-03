Политика
RT на русскомУкраинского политолога выгнали из студии «России 1»
Выпуск опубликован на сайте телеканала. Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире программы обсуждал возможность поставок немецкого оружия на Украину. Сосновский обратил внимание на то, что Ковтун сказал, что «поставок оружия не будет».
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Новый Isuzu D-Max испытывают на дорогах Швеции
SpeedMe 14:02
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Интерфакс 13:11
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Первый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК 14:49
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
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РБК 07:52
Наука
Физики впервые измерили колебания стабильного жидкого кольца
Французские физики впервые измерили частоту колебаний стабильного ртутного кольца, зажатого между двумя прозрачными пластинками.
N+1 06:05
Армия и оружие
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Усиление интенсивности обстрелов на территории Донбасса связано с приказом командования ВСУ о премировании силовиков за уничтожение техники и личного состава Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Происшествия
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Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Общество
Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре
В России с 3 по 20 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена, в рамках которого экзамены сдадут около 10 тыс. человек.
RT на русском 18:44
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Экономика
СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию
Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
Коммерсантъ 04:07
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Авто
Транспортный налог предложили отменить
В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
Москва 24 03:10
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Гаджеты
В России начались продажи смарт-часов Emporio Armani, Michael Kors и Diesel
Розничная сеть «М.Видео» сообщила о старте российских продаж умных часов Emporio Armani, Michael Kors и Diesel.
Dgl.ru 16:37
Политика
Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне усилившихся в понедельник слухов о возможном проведении внеочередных парламентских выборов заявил, что выступает против этой идеи.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган за свое отцовство заплатил два миллиона
Друзья пары рассказали, что Виторганам дочь выносила суррогатная мама, которая обошлась им в 2 миллиона рублей.
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Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Происшествия
53-летний мужчина многократно насиловал свою 14-летнюю дочь
В Киргизии в селе Сокулук 53-летний мужчина многократно насиловал свою 14-летнюю дочь.
РЕН ТВ 19:51
Финансы
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Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются — трейдеры оценивают внутреннюю статистику региона и мировые торговые перспективы, при этом британский индекс FTSE 100 демонстрирует заметный рост на фоне удешевления фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 05:05
Культура
Умер известный украинский спортивный журналист Жураховский
Известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский ушел из жизни.
Газета.Ru 15:36
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Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному
Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Медиазона 03:47
Авто
Эксклюзивный Bugatti продали за 234 миллиона рублей
Ценник на Bugatti составил 234 миллиона рублей.
Live24 07:27