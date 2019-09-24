После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина. Журналист отметил, что изъятые у российского коррупционера деньги вернулись в российский бюджет, в то время как Князев подал в отставку и теперь оставит свои деньги при себе.

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