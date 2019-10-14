Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа». «Лента.ру» не может предоставить прямую ссылку на материал, поскольку в нем содержатся иллюстрации запрещенной в России символики.
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СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов

РИА Новости02:49

Украинский премьер заявил о работе на неонацистов

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СМИ: Премьера Украины заметили на концерте неонацистов

РЕН ТВвчера в 19:30

Украинского премьера заметили на рок-концерте неонацистов

Газета.Ru03:27

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

URA.Ruвчера в 21:11

СМИ узнали о посещении украинским премьером концерта неонацистов

Известиявчера в 19:54

СМИ: премьер-министр Украины посетил концерт неонацистов

ТАСС02:36
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:43, Вашингтон
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Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка

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Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

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Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
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Газета.Ru 03:45
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Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря.
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Названы частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Чаще всего российские школьники на Едином государственном экзамене ошибались при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
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Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
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Православные христиане празднуют Покров

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Врачи-профессионалы отправились по районам Сахалина

Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий отбор.
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Онколог прокомментировал слухи о смерти Заворотнюк

News.ru 02:49
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Политика

В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
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Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность

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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

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РБК вчера в 20:52
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Культура

Шнуров рассказал о возможности стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Политика

Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе

На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.
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Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
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ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
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