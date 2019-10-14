Политика
Lenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа». «Лента.ру» не может предоставить прямую ссылку на материал, поскольку в нем содержатся иллюстрации запрещенной в России символики.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:43, Вашингтон
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка
Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка.
Кино
Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
Общество
Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов
Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Общество
Названы частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку
Чаще всего российские школьники на Едином государственном экзамене ошибались при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Здоровье
Врачи-профессионалы отправились по районам Сахалина
Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий отбор.
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Политика
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
Культура
Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Политика
Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе
На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
Авто
Chery Tiggo 4, FAW Besturn X40 и DFM AX4: тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей — Chery Tiggo 4, FAW Besturn X40 и DFM AX4, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.