Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа». «Лента.ру» не может предоставить прямую ссылку на материал, поскольку в нем содержатся иллюстрации запрещенной в России символики.
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СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов

РИА Новости02:49

СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов

Газета.Ruвчера в 22:09

СМИ: Премьера Украины заметили на концерте неонацистов

РЕН ТВвчера в 19:30

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

URA.Ruвчера в 21:11

СМИ узнали о посещении украинским премьером концерта неонацистов

Известиявчера в 19:54

Премьер Украины пришёл на концерт неонацистов

News.ruвчера в 19:47

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ruвчера в 21:21
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Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

RT на русском вчера в 11:15
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Здоровье

Жители Новоалтайска вышли на митинг против закрытия роддома

По сообщению местных СМИ, которые ссылаются на Telegram-канал «Алтайские крайности», в Новоалтайске прошел митинг КПРФ за сохранение роддома.
ФедералПресс 00:20
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Газета.Ru 03:05
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Политика

СПЧ предлагает пересмотреть законы об экстремизме

В СПЧ предлагают дать четкое определение понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве.
Коммерсантъ 02:58
Экономика

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Здоровье

Минздрав: У половины прошедших диспансеризацию нашли хронические болезни

У половины взрослых людей, прошедших в 2018 году диспансеризацию, выявлены хронические болезни, а у детей этот показатель еще выше.
Росбалт 03:09
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Культура

Шнуров рассказал о возможности стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

REGNUM вчера в 23:32
Армия и оружие

Евросоюз может ввести оружейное эмбарго против Турции

Один из инсайдеров издания рассказал, что вопрос эмбарго в отношении Турции обсуждался на встрече дипломатов ЕС 11 октября.
News.ru 12 октября в 21:00
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия

В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы

Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:38
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
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Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия

В Ленинградской области зарезали диджея

Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Футбол

Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу

Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM вчера в 15:28
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Здоровье

Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом.
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Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Хоккей

Петр Чех дебютировал в хоккее с победы

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
Спорт день за днем вчера в 16:51
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
РБК вчера в 10:37
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