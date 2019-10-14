Политика
Lenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов
Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
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Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Газета.Ru 07:05
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Политика
Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Наука
Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы
Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.
Rusargument 12 октября в 20:00
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
РИА Новости 13:42
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Общество
Соцсети призвали израильтян не летать в Россию
Призывы к отказу от поездок в Россию появились в социальных сетях после оглашения приговора гражданке Израиля Нааме Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ридус 13:22
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ 13:29
Армия и оружие
Американский военный беспилотник сдуло во время испытаний
Американский военный беспилотник XQ-58A Valkyrie сдуло во время испытаний.
МИР 24 12 октября в 21:29
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Политика
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова
Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.
Lenta.ru 12:04
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
Газета.Ru 09:35
Футбол
Неймар пропустит четыре недели из-за травмы
Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.
Чемпионат 12:27
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Экономика
Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 701 млрд
В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с расходами на сумму 701,4 млрд рублей.
Питерские заметки 09:09
Общество
В Екатеринбурге завершилось голосование о месте строительства храма
В Екатеринбурге закрылись все участки для голосования по площадке для строительства храма Святой Екатерины, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:28