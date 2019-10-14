Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов

Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
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Зеленского предостерегли от заигрывания с неонацистами

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Украинский премьер объяснил поход на неонацистский концерт

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Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы

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URA.Ruвчера в 21:11

СМИ узнали о посещении украинским премьером концерта неонацистов

Известиявчера в 19:54
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Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Газета.Ru 07:05
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика

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Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
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Политика

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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие

Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

РИА Новости 13:42
Политика

Украинские националисты начали марш протеста в Киеве

Lenta.ru 09:05
Общество

Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
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Политика

Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Теннис

Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Общество

Соцсети призвали израильтян не летать в Россию

Призывы к отказу от поездок в Россию появились в социальных сетях после оглашения приговора гражданке Израиля Нааме Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ридус 13:22
Технологии

«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

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Происшествия

Адвокаты и омбудсмен не хотят защищать саратовского детоубийцу

Вести.Ru 10:47
Армия и оружие

Американский военный беспилотник сдуло во время испытаний

Американский военный беспилотник XQ-58A Valkyrie сдуло во время испытаний.
МИР 24 12 октября в 21:29
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

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«Спартак» объявил о назначении Тедеско

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
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Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
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Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.
Lenta.ru 12:04
Культура

Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале

Газета.Ru 09:49
Армия и оружие

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
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Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.
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Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

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Экономика

Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 701 млрд

В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с расходами на сумму 701,4 млрд рублей.
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В Екатеринбурге завершилось голосование о месте строительства храма

В Екатеринбурге закрылись все участки для голосования по площадке для строительства храма Святой Екатерины, передает "Интерфакс".
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