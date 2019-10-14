Политика

REGNUMREGNUMПремьер Украины посетил концерт неофашистской группы

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
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