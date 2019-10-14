Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов

Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
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Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
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Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»

Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
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Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.
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В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти

В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена.
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Испанский суд наказал каталонских сепаратистов

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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
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В России отключили аналоговое телевидение

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Сирийская армия вошла в Манбидж

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
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Власти на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета

О полном восстановлении суверенитета САР на своей территории объявили в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
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Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
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"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
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Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
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Двойной багажник получил Lada Largus

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В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
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Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
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Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман

Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
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Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
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СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках

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Украина — Португалия 2:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.
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