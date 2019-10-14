Общество
Lenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов
Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
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Футбол
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Армия и оружие
Анкара почти отвоевала территорию для создания в Сирии буферной зоны
В воскресенье Анкара, которая 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, объявила о взятии под контроль приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.
РБК 13:43
Политика
Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
В украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули украинской власти ультиматум.
Lenta.ru 13:50
Экономика
Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Космос
В SpaceX показали, как будет выглядеть будущий запуск межпланетного корабля Starship (видео)
SpaceX показала анимированный ролик запуска ракеты Starship.
Портал Поиск 14:42
Армия и оружие
Минобороны России не обсуждало с турецкими военными операцию в Кобани
Министерство обороны России опровергло появившуюся об отсутствии у РФ возражений против распространения турецкой операции «Источник мира» на город Кобани в Сирии.
Парламентская газета 15:34
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
7Дней.ру вчера в 17:02
Происшествия
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
РИА Новости 10:09
Авто
Tesla представит свой первый электрический пикап в ноябре
Компания Tesla представит свой первый электрический пикап в ноябре. Машина будет похожа на «бронетранспортер будущего».
UfaTime.ru 15:49
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии для переговоров
Президент России Владимир Путин прибыл в дворец короля Саудовской Аравии Сaльмaна бен Aбдель-Aзиза Aль Сaуда.
RT на русском 07:21
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
3DNews 15:49
Экономика
В России хотят уменьшить прожиточный минимум
К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.
Primpress.ru 12 октября в 02:14
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Игры
Приставка Sony PlayStation 5 выйдет в конце следующего года
Ранее в компании намекнули, что PlayStation 5 будет выпущен в 2020 году, но до сих пор конкретной информации не было.
RuNews24.ru 12 октября в 11:31
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26