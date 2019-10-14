Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраинского премьера заметили на концерте неонацистов

Утверждается, что Гончарук побывал на выступлении группы «Сокира Перуна». Организатором концерта стал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве журналиста Олеся Бузины.
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Украинский премьер объяснил поход на неонацистский концерт

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СМИ: премьер-министр Украины посетил концерт неонацистов

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Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы

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