Политика

RT на русскомRT на русскомУкраинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными. Во время дискуссии Животовский некорректно прокомментировал вопрос евреев и антисемитизма на Украине.
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с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали
 с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).
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Компания Mozilla представила третью версию своего мобильного браузера Firefox Preview, которая получила ряд новых возможностей.
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Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

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Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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