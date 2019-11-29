с чего всё началось

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными. Во время дискуссии Животовский некорректно прокомментировал вопрос евреев и антисемитизма на Украине.

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

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