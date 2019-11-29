Политика
RT на русскомУкраинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными. Во время дискуссии Животовский некорректно прокомментировал вопрос евреев и антисемитизма на Украине.
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с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).REGNUM13:47
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Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Наука
Найдены хищные динозавры, у которых зубы менялись каждые два месяца
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Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
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Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Шоу-бизнес
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Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
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Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
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Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Общество
Елизавета II может отречься от престола из-за сына
Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие полтора года может отказаться от престола в пользу старшего сына Чарльза.
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Футбол
10 игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Из-за болезни не смогут сыграть почти все футболисты центра поля. Матч «Сочи» с «Оренбургом» состоится в воскресенье, 1 декабря.
Политика
Россия и Украина активизируют работу над контрактом по транзиту газа
Россия и Украина договорились более интенсивно работать над решением газовых вопросов, в том числе по заключению нового контракта по транзиту топлива в Европу.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Армия и оружие
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США
В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
Музыка
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»
Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.