Политика
РИА НовостиУкраинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1". В ходе обсуждения украинский экс-министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.
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с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).REGNUM13:47
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