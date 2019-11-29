Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1". В ходе обсуждения украинский экс-министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.
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с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали
 с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).
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Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу из-за шутки про евреев

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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

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Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за слова о евреях

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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

RT на русском14:10

Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за шутку о евреях

Экономика сегодня09:28
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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
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Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

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Медведев поручил создать в России энциклопедический портал

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
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Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
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Apple анализирует политику определения границ после решения по Крыму

Корпорация Apple проводит углубленный анализ политики определения оспариваемых границ в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер агентству Рейтер.
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Светлаков рассказал на «Вечернем Урганте» о вырезанных из КВН шутках

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Air & Space (США): спустя много лет после запуска «Вояджеры» продолжают работать (Air & Space magazine)

Два космических зонда-близнеца «Вояджер», самые старые и уважаемые зонды НАСА, продолжают непрерывно передавать данные на Землю.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
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Местом проведения «нормандского саммита» станет Елисейский дворец

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Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

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Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
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В КНДР подтвердили проведение испытания РСЗО

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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
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Куликов Дмитрий Евгеньевич
Российский политолог
Российский политолог, публицист и политический консультант, специалист по Украине. Эксперт Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками. Кинопродюсер, теле- и радиоведущий.
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