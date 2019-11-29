Политика
РИА НовостиУкраинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1". В ходе обсуждения украинский экс-министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.
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с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).REGNUM13:47
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В поисках звездных отпечатков в космосе и истории вселенной
С помощью гигантского телескопа Murchison Widefield Array (MWA) в глубинке WA было обнаружено 27 самых слабых звездных отпечатков, которые мы когда-либо видели, от взрывов, которые произошли 9000 лет назад, в массивном наборе данных, который они называют блеском.
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Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков
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Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
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В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Политика
Медведев поручил создать в России энциклопедический портал
Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
Вывод войск из Восточной Европы является ошибкой России, написал в твиттере лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
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В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
Коллектор в Екатеринбурге забрал у должницы машину, не заметив, что в ней находится ее трехлетняя дочка.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Здоровье
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Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
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В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Транспорт
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В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
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Светлаков рассказал шутки, которые вырезали из эфира «Первого канала»
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Политика
Администрация Трампа намерена на треть сократить выплаты в бюджет НАТО
По данным телеканала, в администрации президента хотят сократить выплаты фактически на треть.
Гаджеты
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