Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо. Запись передачи опубликована на YouTube.

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

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