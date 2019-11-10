Политика
РБКУкраинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо. Запись передачи опубликована на YouTube.
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Суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ Соколова в понедельник
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Хайко Маас заявил, что сомневается в способности Европы защитить себя без помощи США.
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В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее
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Политика
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«Балтика» дома разгромила воронежский «Факел»
Воронежский «Факел» в рамках 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостях, на стадионе в Калининграде, уступил местной «Балтике» – 3:0. Поединок клубов из первой трети и конца турнирной таблицы прошел в субботу, 9 ноября.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».