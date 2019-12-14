Финансы

Lenta.ruLenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал

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Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ru12:28

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

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