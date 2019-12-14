Финансы
Lenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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Авто
В РФ введут новый документ на автомобиль
В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Происшествия
В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника
Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Спорт
Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
Шесть кандидатур выдвинуты на пост председателя партии «Яблоко»
Еще два кандидата, имена которых были озвучены для участия в выборах председателя партии — председатель московского «Яблока» Сергей Иваненко и научный сотрудник Института государства и права РАН Олег Новиков.
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Хоккей
Ржига – о санкциях ВАДА по России: на чемпионате мира ваш игрок тоже попался
Ну видите, и в хоккее было на прошлом чемпионате мира в Братиславе, когда ваш игрок тоже попался.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.23e — из игры убрали все таланты на опыт
Valve выпустила обновление 7.23e для Dota 2. С ним разработчики убрали из игры все таланты на увеличение получаемого опыта, а также изменили характеристики некоторых героев.
Политика
Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»
О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Политика
Пристайко рассказал о заданиях Зеленского к «нормандскому саммиту»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в "нормандском формате" Киеву предстоит решить четыре задачи.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
Футбол
ЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБу
Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.