Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

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Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

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Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ruвчера в 12:28

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RUвчера в 03:04
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