Финансы

Lenta.ruLenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
".
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Украинской гривне предрекли резкий обвал

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Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

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«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

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Гривне предрекли резкий обвал

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Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолецвчера в 13:30

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RUвчера в 03:04
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
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Актриса Анна Ковальчук рассказала о малоизвестных нюансах работы в сериале «Тайны следствия».
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Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
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38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

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В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

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Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Экономика

Петербургский рынок офисной недвижимости начал выходить из стагнации

По итогам этого года в городе введут для сдачи в аренду почти 108 тысяч квадратных метров офисной недвижимости.
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В Сенате США ожидают скорого прекращения процедуры импичмента Трампа

«Процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — говорит Грэм, который осенью представил резолюцию, осуждающую попытки демократов сместить действующего президента США.
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Журнал Time составил список знаковых устройств уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
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Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Происшествия

В Орске на пожаре погибли два человека: в том числе один ребенок

Оперативный дежурный МЧС России по Оренбургской области принял сообщение о том, что стихийное бедствие произошло в девятиэтажном доме по адресу город Орск улица Новомосковская.
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На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
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Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

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Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
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Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

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Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
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