с чего всё началось

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».

Единоборства Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Разоткровенничались об Анастасии Заворотнюк близкие Недавно в блоге Анастасии была размещена информация о том, что одна из поклонниц актрисы побывала на подворье Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и оставила записку в которой, попросила Господа о помощи Анастасии.

Общество Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.

Политика В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Экономика Петербургский рынок офисной недвижимости начал выходить из стагнации По итогам этого года в городе введут для сдачи в аренду почти 108 тысяч квадратных метров офисной недвижимости.

Политика В Сенате США ожидают скорого прекращения процедуры импичмента Трампа «Процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — говорит Грэм, который осенью представил резолюцию, осуждающую попытки демократов сместить действующего президента США.

Политика Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.

Единоборства Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.