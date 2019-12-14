Финансы
Lenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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с чего всё началось
К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина".Life.ruвчера в 14:59
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«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 14:16
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