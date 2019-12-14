с чего всё началось

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».

Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

Шоу-бизнес София Ротару отказывается от концертов в России 18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.

Общество Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Единоборства Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246 Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Единоборства Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF После объявления Лопеса победителем и чемпионом мира в легком весе на ринг поднялся Василий Ломаченко, который подтвердил, что бой с Лопесом состоится в апреле следующего года.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.