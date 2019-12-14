Финансы

Lenta.ruLenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
".
Life.ruвчера в 14:59

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Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ruвчера в 12:28

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Известиявчера в 13:33

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 14:16

Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°вчера в 14:32

Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолецвчера в 13:30

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RUвчера в 03:04
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Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 08:18
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

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Футбол

Хет-трик Коутинью помог «Баварии» разгромить «Вердер»

Мюнхенская "Бавария" одержала разгромную победу над бременским "Вердером" в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Авто

Новый кросс-седан Citroen C3L готовится к появлению на авторынке

Готовящаяся к выходу новинка является кросс-хэтчбеком с дополнительным хвостом-багажником.
Pnzdrive 13 декабря в 09:12
Происшествия

Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале

Минимум 14 человек погибли при аварии с автобусом в центральной части Непала, сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 15 декабря.
Известия 01:30
Футбол

«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону».
Чемпионат вчера в 11:51
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском вчера в 03:28
Спорт

Иванова победила на этапе Кубка мира в Канаде

На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) разыгран комплект медалей в одиночном разряде.
Матч ТВ 13 декабря в 22:08
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Vprognoze.ru вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Происшествия

Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

Гидрометцентр пообещал тулякам аномальную погоду

Тульская пресса вчера в 10:01
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия

Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве

По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Газета.Ru 00:06
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер 13 декабря в 05:22
Единоборства

Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF

После объявления Лопеса победителем и чемпионом мира в легком весе на ринг поднялся Василий Ломаченко, который подтвердил, что бой с Лопесом состоится в апреле следующего года.
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Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

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Газета.Ru вчера в 14:23
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко признался, что сын зарабатывает больше него

«Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», — признается Евгений.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Наука

Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге

Финал первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в различных регионах России, а в Петербурге он состоялся по трем направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира» и «Технологии для космоса».
Пятый канал вчера в 15:22
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