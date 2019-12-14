Финансы

Lenta.ruLenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
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Life.ruвчера в 14:59

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СМИ: К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны

Life.ruвчера в 14:59

Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолецвчера в 13:30

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 14:16

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Известиявчера в 13:33

Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°вчера в 14:32

Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ruвчера в 12:28
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Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
RT на русском 17:20
Кино

Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Piter.tv 13 декабря в 09:11
Происшествия

Сахалинскому прапорщику дали два года условно за мошенничество с жильем

Старший прапорщик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат, совершённое в особо крупном размере).
Сахалин.Инфо 17:51
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 10 декабря в 19:02
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь 00:56
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

Российская газета 10:57
Общество

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РИА Новости вчера в 05:55
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Общество

Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости 16:19
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Политика

Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом

ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Ореанда-Новости 04:35
Религия

Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК вчера в 10:51
Здоровье

Овощи и фрукты, которые могут дать вам много белка

Портал MedikForum.ru выяснял, какие овощи и фрукты могут дать нам много белка. Основу кожи, мышц, гормонов и органов тела составляют белки.
MedikForum.ru 13 декабря в 22:00
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Политика

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Известия 15:32
Здоровье

Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения

В самых маленьких больницах, где число жителей не превышает 30 тыс. человек, будут работать только терапевтическое, хирургическое и отделение сестринского ухода.
Московский Комсомолец 13 декабря в 12:24
Политика

Анкара запросила у Вашингтона покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, заявил Мевлют Чавушоглу.
Журналистская правда вчера в 07:35
Политика

Глава МВД Эстонии возмутился «продавщицей» на посту премьера Финляндии

Хельме сказал, что в Финляндии «продавщица поднялась до премьер-министра, а также некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства».
Взгляд.ру 18:12
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском вчера в 08:11
Политика

Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку

Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Коммерсантъ 18:10
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Авто

Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России

Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
МедиаПоток 13 декабря в 08:12
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