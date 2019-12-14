Финансы

Lenta.ruLenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
".
Life.ruвчера в 14:59

Подробнее о событии

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ruвчера в 12:28

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Известиявчера в 13:33

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 14:16

Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°вчера в 14:32

Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолецвчера в 13:30

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RUвчера в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:40, Ашберн
Здоровье

Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес

По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
МордовМедиа 12 декабря в 07:16
Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Lenta.ru 01:41
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Фигурное катание

Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко

Сегодня в Instagram команды тренера Этери Тутберидзе появился ответ всем поклонникам и недоброжелателям фигуристки, в том числе персональный - Тарасовой и Плющенко.
Ридус 03:34
Происшествия

В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком

В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка.
Российская газета 02:54
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Кино

Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены

Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Игромания.ру 03:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 13 декабря в 03:13
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 13 декабря в 07:31
Происшествия

Во Владивостоке дрифтер повредил дорогостоящую новогоднюю фигуру

REGNUM 03:57
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Армия и оружие

В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
RT на русском 04:27
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Происшествия

На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Интерфакс 03:01
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

РБК 04:04
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Экономика

Петербургский рынок офисной недвижимости начал выходить из стагнации

По итогам этого года в городе введут для сдачи в аренду почти 108 тысяч квадратных метров офисной недвижимости.
Neva.Today 03:55
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7

До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Дни24 13 декабря в 10:50
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

РИА Новости 02:04
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес

«Я не могу смотреть это видео». Собчак отреагировала на громкий скандал в семье хоккеиста Зайцева

Sport24.ru вчера в 16:52
Политика

Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков

На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Ведомости 02:45
Политика

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Интерфакс 12 декабря в 09:52
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Футбол

Мораес продлил контракт с «Шахтером»

Soccer.ru 04:17
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»

Политика Сегодня вчера в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное