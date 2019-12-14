с чего всё началось

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».

Здоровье Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

Политика Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

Фигурное катание Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко Сегодня в Instagram команды тренера Этери Тутберидзе появился ответ всем поклонникам и недоброжелателям фигуристки, в том числе персональный - Тарасовой и Плющенко.

Происшествия В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Музыка Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.

Армия и оружие В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.

Происшествия На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.

Политика Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

Общество Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).

Экономика Петербургский рынок офисной недвижимости начал выходить из стагнации По итогам этого года в городе введут для сдачи в аренду почти 108 тысяч квадратных метров офисной недвижимости.

Авто Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7 До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.

Политика Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.