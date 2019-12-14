с чего всё началось

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».

Биатлон Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету в Хохфильцене Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал состав команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Политика Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков За Рыбакова проголосовали 69 человек, Шлосберг получил 40 голосов, Слабунова - 19, Виноградов - 2, Новиков - 2. Рыбаков на посту председателя партии сменил Слабунову, которая занимала эту должность с 2015 года.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Футбол АЕК победил в первом матче Карреры АЕК в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции победил «Ксанти» (1:0). Эта встреча стала первой для афинской команды под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Экономика Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.

Политика Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности Страны-участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) назвали внешнюю политику США причиной нестабильности в латиноамериканском регионе.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Авто Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России Определяя самые популярные модификации автомобилей, специалисты проанализировали данные о продажах более чем 1,1 млн трехлетних машин в массовом сегменте и около 135 тысяч – в премиальном.

Авто Серийное производство Aurus начнется в I квартале 2021 года Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в I квартале 2021 года на заводе "Форд Соллерс" в Елабуге (Татарстан), сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым.

Происшествия Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве Как следует из материалов следствия, Швецова в августе 2012 года обратилась в Мосве к главарю преступной группировки уроженцу Грузии Аслану Гагиеву с «заказом» на убийство следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.

Кино Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли По их данным, Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.

Космос Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.

Общество Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.

Футбол «Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянуть Поединок «Арсенала» с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье 15 декабря, даст ответ на важный вопрос: надо ли «канонирам» продолжать поиск нового тренера или Фредди Юнгберг – тот, кто нужен клубу.

Единоборства Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.

Космос Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.

Общество Минюст хочет изменить правила взыскания долгов "Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.