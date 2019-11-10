Экономика
Lenta.ruУкраинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно. Это связано с необходимостью выравнивания цен на электроэнергию для промышленности и населения.
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Культура
Гагарина со слезами покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина расплакалась в эфире шоу "Голос" на Первом канале после выступления отца погибшего актера из "Физрука" Егора Клинаева.
Piter.tv 06:11
Происшествия
Петербургский историк Соколов признался в убийстве девушки
Реальное время вчера в 17:36
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала об агрессии Александра Шульгина
Российская певица Юлия Михальчик призналась в том, что продюсер Александр Шульгин проявлял агрессию по отношению к ней.
Культуромания 06:45
Фигурное катание
Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru вчера в 05:31
Футбол
Тренер «Оренбурга» раскритиковал работу арбитров в матче с «Уфой»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы", передает Sport24.
Газета.Ru 06:54
Технологии
В Китае приступили к разработке сетей 6G
На этой неделе в Китае официально приступили к разработкам и исследованиям в области создания сетей шестого поколения.
Страна Советов on-line 06:54
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Общество
Рухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru 03:42
Происшествия
Тайник нашли у задержанного за убийство экс-мэра Киселевска
Тайник с оружием, золотом и боеприпасами обнаружили следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Sibnet Новости вчера в 03:50
Авто
Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Футбол
Арсенал (Тула) — Зенит 0:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 05:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте
Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Газета Metro 06:55
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты 08 ноября в 20:41
Общество
Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять
Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Телеканал 360° 05:56
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Наука
Представлен шелковый датчик для анализа пота
Команда специалистов из Университета Цинхуа сообщила о готовности электрохимического сенсора для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
Goroday.ru 01:30
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт 08 ноября в 10:32
Интернет
Утилита очистки диска Windows 10 больше не будет удалять важные файлы
3DNews вчера в 13:08
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия вчера в 02:53