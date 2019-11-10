Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраинскому электричеству предрекли подорожание

1 фото
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно. Это связано с необходимостью выравнивания цен на электроэнергию для промышленности и населения.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

Отец виновника ДТП на Малышева рассказал, куда сын ехал в день аварии

Znak.com 05:55
Культура

Гагарина со слезами покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина расплакалась в эфире шоу "Голос" на Первом канале после выступления отца погибшего актера из "Физрука" Егора Клинаева.
Piter.tv 06:11
Происшествия

Петербургский историк Соколов признался в убийстве девушки

Реальное время вчера в 17:36
Политика

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала об агрессии Александра Шульгина

Российская певица Юлия Михальчик призналась в том, что продюсер Александр Шульгин проявлял агрессию по отношению к ней.
Культуромания 06:45
Фигурное катание

Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае

Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru вчера в 05:31
Футбол

Тренер «Оренбурга» раскритиковал работу арбитров в матче с «Уфой»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказался о работе арбитров в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы", передает Sport24.
Газета.Ru 06:54
Технологии

В Китае приступили к разработке сетей 6G

На этой неделе в Китае официально приступили к разработкам и исследованиям в области создания сетей шестого поколения.
Страна Советов on-line 06:54
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Политика

Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Общество

Рухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

Тайник нашли у задержанного за убийство экс-мэра Киселевска

Тайник с оружием, золотом и боеприпасами обнаружили следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Sibnet Новости вчера в 03:50
Авто

Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях

Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Футбол

Арсенал (Тула) — Зенит 0:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 05:14
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте

Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Газета Metro 06:55
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ России

Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты 08 ноября в 20:41
Общество

Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Опять

Разработчик Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как геймдиректор с самым большим количеством подписчиков в Twitter и Instagram.
Телеканал 360° 05:56
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Наука

Представлен шелковый датчик для анализа пота

Команда специалистов из Университета Цинхуа сообщила о готовности электрохимического сенсора для анализа пота из материала на основе шелковых волокон.
Goroday.ru 01:30
Общество

Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»

В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Общество

Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Политика

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт 08 ноября в 10:32
Интернет

Утилита очистки диска Windows 10 больше не будет удалять важные файлы

3DNews вчера в 13:08
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия вчера в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кировоградская область
Область в Украине
Область в центральной части Украины, создана 10 января 1939 года в составе Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета СССР с центром в городе Кирово, с переименованием города Кирово в Кировоград, а в 2016 Кировоград был переименован в Кропивницкий. Область название не поменяла.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сумская область
Область в Украине
Область на северо-востоке Украины. Столица - город Сумы. Крупные города: Конотоп, Шостка, Ахтырка, Ромны, Глухов. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке - с Российской Федерацией, на юго-востоке - с Харьковской, на юге - с Полтавской областями Украины. Область образована 10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное