Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно. Это связано с необходимостью выравнивания цен на электроэнергию для промышленности и населения.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова проиграл в дебютном бою в UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, российского бойца MMA, неудачно дебютировал в UFC, проиграв своему первому сопернику Давиду Заваде, спортсмену из Германии.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Политика Асад назвал действия США в Сирии борьбой за выживание Асад уверен: США готовы бороться с Россией, Ираном, и Сирией – то есть со всеми, кто, по словам президента САР, говорит «нет».

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.

Экономика Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.

Здоровье Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.

Происшествия При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Общество Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.

Здоровье Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.

Культура Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.

Футбол Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой» Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.