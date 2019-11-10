Экономика
Lenta.ruУкраинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно. Это связано с необходимостью выравнивания цен на электроэнергию для промышленности и населения.
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Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
News.ru вчера в 19:02
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru 09 ноября в 07:11
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова проиграл в дебютном бою в UFC
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, российского бойца MMA, неудачно дебютировал в UFC, проиграв своему первому сопернику Давиду Заваде, спортсмену из Германии.
Discover24 вчера в 02:07
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран мира
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Политика
Асад назвал действия США в Сирии борьбой за выживание
Асад уверен: США готовы бороться с Россией, Ираном, и Сирией – то есть со всеми, кто, по словам президента САР, говорит «нет».
ПолитРоссия 01:29
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 01:20
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Футбол
Наставник «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»
Газета.Ru вчера в 23:30
Транспорт
За первые два дня продано свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым
Красная весна вчера в 07:53
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Москве
Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Говорит Москва 01:27
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 11:45
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС вчера в 05:03
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования
В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Форпост Северо-Запад 00:49
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией
Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 13:16
Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru 08 ноября в 16:32
Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
Спорт-Экспресс вчера в 05:52
Наука
Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике
Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24