Энергетика
REGNUMУкраину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Транспорт
УГИБДД Москвы призвало автомобилистов подготовиться к выпадению снега
Столичное управление Госавтоинспекции призвало водителей заранее подготовиться к снегу, который может выпасть в ночь на понедельник в Москве.
ТАСС 04:27
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве
"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 08:06
Общество
Циклон принесет похолодание в европейскую часть России
Свое влияние циклон распространит и на юг европейской части России — начнутся сильные дожди, в некоторых регионах возможен град.
Красная весна 06:08
Происшествия
В МЧС назвали наиболее защищенные от пожаров дома
В МЧС России многоэтажки признали самыми защищенными многоквартирными домами в плане пожарной безопасности.
Известия 05:59
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России
По состоянию на 1 июля в РФ насчитывалось чуть более 44 млн легковых автомобилей, а KIA Rio, будучи самой распространенной иномаркой, в общем зачете не попала даже в пятерку лидеров.
Автоновости дня 00:36
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Политика
Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрея Ганенко.
РБК 07:52
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Финансы
Американские индексы выросли после двухдневного падения
Американские индексы падали в течение двух предшествующих сессий на фоне слабых данных по активности в производственном секторе США, снижения расходов потребителей и опасений инвесторов по поводу замедления мировой экономики.
РБК вчера в 02:03
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Интерфакс вчера в 15:59
Киберспорт
Расписание СНГ-квалификаций на MDL Chengdu Major
Начинаются закрытые квалификации на MDL Chengdu Major для СНГ-Региона.
Dota2.ru 06:14
Футбол
Чемпион мира Хеведес оценил красоту московского метрополитена
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес оценил красоту московского метрополитена.
Газета.Ru 07:48
Футбол
«Уфа» призвала Егорова подать в отставку
Александр Егоров является главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
RT на русском 08:14
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52