Энергетика

REGNUMREGNUMУкраину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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В Кабинете министров Украины обьявили о намерении ввести рыночные цены на энергорксурсы

Новостной фронт12:13

Правительство выступило за рыночные цены на газ для украинцев

ФАН03 октября в 09:07

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

REGNUMвчера в 06:45

Тарифы на коммуналку снижаться не будут из-за требований МВФ - Маркарова

Украина.ру06:50
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WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.
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Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
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Как правило, при должном уходе 1,8-литровый 140-сильный мотор без труда сможет проехать более 250 000 км. Компания Honda часто производила доступные авто с простыми и выносливыми агрегатами, среди которых стоит отметить Honda Civic, Accord, CRV и Stream с довольно экономичными инжекторными двигателями 1,8 л R18A и 2,0 л R20A.
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«Ливерпуль» в компенсированное время матча вырвал победу у «Лестера»

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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
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Силуанов предложил ограничить самозанятых списком профессий

Министр призвал чётко определиться со списком профессий для самозанятых, включив в него, к примеру, водителей и репетиторов.
REGNUM вчера в 07:07
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Лада Дэнс устроила танцы на шпильках

Певица Лада Дэнс показала пластичные движения в танце на высокой шпильке.
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Авто

Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа

На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
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Политика

Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией

"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
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Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк

Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
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«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
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Появилось видео с места жестокого убийства студентки в Подмосковье

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«Вторжение» Бондарчука выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке

Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке, ведутся переговоры о прокате в Китае.
ТАСС 10:24
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
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В Казахстане врачи заморозили младенца из-за ошибки в бумагах

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Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
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В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
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В утреннем ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека

В Белогорском районе сегодня, 4 октября, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.
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ХК «Сибирь» опроверг новости о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна

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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

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Оксана Сергеевна Маркарова
Украинский экономист
Украинский государственный деятель и экономист. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО.
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