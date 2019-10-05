Энергетика
REGNUMУкраину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
В Кабинете министров Украины обьявили о намерении ввести рыночные цены на энергоресурсы
Новостной фронтвчера в 12:13
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Футбол
Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»
РЕН ТВ вчера в 09:57
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
В 1950 годах авиаконструктору Андрею Туполеву предстояло создать новый тяжелый бомбардировщик, способный нести 11 т полезной нагрузки на расстояние до 8 тыс. км. В итоге разработка самого мощного в мире турбовинтового двигателя КН-12 привела к появлению Ту-95, который после модернизации и сегодня успешно выполняет поставленные задачи.
Известия вчера в 21:28
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество
Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Политика
Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина
Шведская экоактивистка Грета Тунберг после высказывания Путина изменила описание в Twitter.
Деловое.ТВ 04 октября в 06:52
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии возобновить авиасообщение с Россией
В Госдуме России прокомментировали слова главы МИД Грузии о желании возобновить авиасообщение с Россией.
Мойка78 вчера в 05:21
Общество
МЧС Москвы предупредило о снеге и порывистом ветре
Российская газета 03:29
Единоборства
Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC
По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона.
Чемпионат 03:15
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Авто
Моторы для УАЗ Патриот с АКПП уже производят в Нижегородской области
На Заволжском Моторном Заводе началась серийная сборка двигателей для установки в обновленный УАЗ Патриот с АКПП.
Car.ru 04 октября в 22:58
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в столице Ирана
VSE42.RU 04 октября в 05:33
Происшествия
Из-за пьяного свердловского водителя пострадали трое детей
Из-за пьяного свердловского водителя пострадали трое детей Мужчина выехал на встречную полосу.
Екатеринбург-ТВ 02:50
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 03:15
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Происшествия
Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
Lenta.ru 04 октября в 09:39
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Общество
Турок поразили русские слова из 34 букв
Газета указала, что многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв.
Известия вчера в 16:12
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05