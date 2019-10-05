На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.

Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

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