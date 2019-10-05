Энергетика
REGNUMУкраину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
В Кабинете министров Украины обьявили о намерении ввести рыночные цены на энергоресурсы
Новостной фронтвчера в 12:13
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Кино
Люди уходили с показа «Джокера» из-за странного поведения зрителя
Из-за инцидента во время показа новой работы киностудии DC, треть зрителей покинула кинотеатр возле Таймс-сквер.
МИР 24 12:30
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Происшествия
В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке.
ТАСС 12:21
Футбол
Леонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь
Metaratings 04:33
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Афиша Daily 11:51
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Фигурное катание
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Футбол
«Ростов» жёстко подшутил над Акинфеевым
После игры ростовский клуб подшутил над голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым.
Евро-футбол.ру 12:59
Футбол
«Интер» — «Ювентус»: букмекеры определили фаворита матча Серии А
Bookmaker-ratings.ru 04 октября в 08:00
Шоу-бизнес
Новым «Холостяком» стал прогрессивный врач-стоматолог
Хорошие новости 07:13
Единоборства
Нурмагомедов оценил предстоящий бой Кокляева и Емельяненко
Известия вчера в 09:10
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Наука
Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье
Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews вчера в 04:00
Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе Сирии
Турция стянула дополнительные силы к границе с Сирией, сообщает CNN Turk.
Московский Комсомолец 07:23
Единоборства
Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко
Чемпион мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с бывшим претендентом на титул — украинцем Сергеем Деревянченко.
RT на русском 05:10
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустила игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложила в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.
Коммерсантъ 03 октября в 13:56
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
RT на русском 10:37