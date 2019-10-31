Политика
Lenta.ruУкраину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Такое мнение высказано в статье автора немецкой газеты Die Welt, в которой комментируется выданное Данией разрешение на строительство газопровода.
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Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
Происшествия
Новый фигурант «московского дела» Новиков не признал вину
Задержанный в рамках "московского дела" участник акции протеста в столице 27 июля Павел Новиков опроверг заявления СК о том, что он якобы признал вину в насилии над полицейским.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Авто
Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker
Новый электрический кроссовер может составить конкуренцию Tesla Model Y, а его название и другая более детальная информация будет раскрыта в следующем месяце.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
С 1 ноября собственников начнут уведомлять о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности.
Армия и оружие
США объяснили захват нефтяных полей в Сирии
Напомним, вице-президент США Майкл Пенс обещал не пустить на сирийские нефтяные поля не только ИГ*, но и Россию, Иран, а также правительственные силы самой Сирии.
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Гаджеты
Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10
Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Здоровье
Национальный календарь прививок будет дополнен
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Космос
Завершён очередной этап испытаний космического корабля «Орёл»
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Игры
Презентовали почти час геймплейного видео Halo: Reach для PC
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде воспитанников Ейского детдома в 1942 году
СКР, изучив рассекреченные Федеральной службы безопасности в начале месяца архивные документы об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детдома, возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ ( Геноцид ).
Общество
В Москве появились в продаже мини-квартиры площадью 11 кв. м
В столичных новостройках появились в продаже квартиры площадью 11 кв. м. Это самые маленькие студии за всю историю первичного рынка жилья, говорится в пресс-релизе риелторской компании «Метриум».