Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Такое мнение высказано в статье автора немецкой газеты Die Welt, в которой комментируется выданное Данией разрешение на строительство газопровода.
Читать в источнике
Комментировать321

Подробнее о событии

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

РБК14:36

Welt назвала Украину победителем в борьбе против «Северного потока — 2»

РИА Новости14:23

Die Welt (Германия): с «Северным потоком — 2» Россия остается в проигрыше (Die Welt)

ИноСМИ10:29

Украина и США победили в борьбе против «Северного потока — 2» — Die Welt

Телеканал 360°13:53

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Lenta.ru12:46

США помогли Украине получить выгоду от остановки «Северного потока - 2»

Утро.ru11:37

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

RT на русском13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:11, Вашингтон
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Происшествия

Новый фигурант «московского дела» Новиков не признал вину

Задержанный в рамках "московского дела" участник акции протеста в столице 27 июля Павел Новиков опроверг заявления СК о том, что он якобы признал вину в насилии над полицейским.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

RT на русском 03:41
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Коммерсантъ 18:27
Авто

Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker

Новый электрический кроссовер может составить конкуренцию Tesla Model Y, а его название и другая более детальная информация будет раскрыта в следующем месяце.
Тарантас Ньюс 29 октября в 07:48
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

RT на русском вчера в 02:08
Общество

Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость

С 1 ноября собственников начнут уведомлять о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности.
Legal.Report 10:37
Армия и оружие

США объяснили захват нефтяных полей в Сирии

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс обещал не пустить на сирийские нефтяные поля не только ИГ*, но и Россию, Иран, а также правительственные силы самой Сирии.
Взгляд.ру вчера в 19:21
Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Гаджеты

Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10

Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
Актуальные Новости 10:23
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Здоровье

Национальный календарь прививок будет дополнен

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
ГТРК Мурман 11:43
Единоборства

Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге и одержал победу над Строумэном

Sport24.ru 16:26
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Политика

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Происшествия

Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Ридус 16:35
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Космос

Завершён очередной этап испытаний космического корабля «Орёл»

3DNews 29 октября в 05:49
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика

Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях «Союз»

РБК 07:30
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец 05:22
Игры

Презентовали почти час геймплейного видео Halo: Reach для PC

Goroday.ru 16:46
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде воспитанников Ейского детдома в 1942 году

СКР, изучив рассекреченные Федеральной службы безопасности в начале месяца архивные документы об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детдома, возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ ( Геноцид ).
Znak.com вчера в 06:58
Общество

В Москве появились в продаже мини-квартиры площадью 11 кв. м

В столичных новостройках появились в продаже квартиры площадью 11 кв. м. Это самые маленькие студии за всю историю первичного рынка жилья, говорится в пресс-релизе риелторской компании «Метриум».
РБК 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное