Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

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