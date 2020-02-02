Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.

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