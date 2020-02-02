Политика
РИА НовостиУкраину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
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Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Происшествия
В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля
В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Число заболевших новой пневмонией в Китае возросло до 14 489 человек
Число инфицированных коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 14 489 человек, умерли 304 жителя страны.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Здоровье
Как вспышка коронавируса может сказаться на российской экономике
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Помимо Омска, где средняя стоимость авто составляет 325 тыс. рублей, самые доступные машины продают еще в Ульяновске (351 тыс.) и Волгограде (374 тыс. рублей).
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Политика
Захар Прилепин создал в России партию «За правду»
Общество
Шумных соседей хотят обязать платить штраф до 150 тысяч рублей
Шумных соседей хотят обязать платить штраф до 150 тысяч рублей.
Общество
В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Недвижимость
Торговля теряет посетителей
Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве в период с 15 декабря по 30 января для расположенных в торговых центрах fashion магазинов сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Watcom group.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Здоровье
Прибывающих в Приамурье граждан КНР сразу будут изолировать
Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это должно происходить в любом случае, даже если на пункте пропуска с помощью тепловизионного контроля и медицинского осмотра у граждан не будут выявлены симптомы заболевания.
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
Американский телескоп DKIST получил самые подробные на данный момент фотографии поверхности Солнца, их изучение раскрыть загадку магнитного поле светила, сообщает пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Гаджеты
Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Наука
Применение прогестерона предотвращает выкидыши
Британские ученые из Бирмингемского университета провели исследование, доказывающее положительную роль употребления прогестерона для снижения риска выкидыша.
Финансы
Для пенсионеров вводят «губернаторские» выплаты
«Губернаторские» выплаты действуют и в Пензенской области.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.