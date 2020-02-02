Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
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Зеленского не устроили предложенные Ираном компенсации за сбитый Boeing

Московский Комсомолец15:53

Киев не устроила предложенная Тегераном компенсация за сбитый Boeing

Коммерсантъ14:57

Зеленский заявил, что Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по $80 тыс

ТАСС13:54

Зеленский счел недостаточной выплату по $80 тыс. семьям погибших в Иране

РБК14:21

Украина захотела от Ирана увеличения компенсаций семьям жертв крушения Boeing

Lenta.ru14:12

Зеленский счел недостаточной компенсацию Ирана за крушение Boeing

Известия14:26

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости13:39
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Как передает ОТР, об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте имени Герцена.
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