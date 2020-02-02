Политика
РИА НовостиУкраину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
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Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Авто
АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta
Согласно информации группы « For Friends & Для Друзей » в социальной сети «ВКонтакте», летом текущего года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти начнется расчистка места под производство новой Lada Granta.
Киберспорт
В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов
2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
Политика
Тартуский мирный договор действует — президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против пересмотра границ между республикой и Россией, несмотря на то, что Тартуский мирный договор до сих пор действителен.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте
В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую российскую партию «За правду»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Здоровье
Минздрав назвал сроки создания онкологического регистра в стране
Как передает ОТР, об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте имени Герцена.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии
Известная певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
AP: в День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое раннюю весну в 2020 году, передает Associated Press.
Политика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
На эвакуацию россиян из Китая направят самолеты ВКС Президент Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) к вывозу россиян из Китая из-за распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии перехватили израильскую противоракету
Российские системы С-400 успешно «перехватили» инновационную израильскую противоракету.
Культура
Каким получился фильм «Танец с саблями»
На этой неделе в прокат вышла картина «Танец с саблями» — история создания одного из самых известных произведений советского композитора Арама Хачатуряна.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Музыка
Талантливый амурчанин поборется за один миллион рублей
Главный приз вокального конкурса — один миллион рублей, сообщает портал Gazeta-bam.ru.
Политика
В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле
Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Авто
Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
Здоровье
Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Космос