Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
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Киев не устроила предложенная Тегераном компенсация за сбитый Boeing

Коммерсантъ14:57

Зеленский заявил, что Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по $80 тыс

ТАСС13:54

Зеленский счел недостаточной выплату по $80 тыс. семьям погибших в Иране

РБК14:21

Авикатастрофа в Иране: Тегеран предложил компенсации, Киеву этого мало

Вести.Ru14:15

Украина захотела от Ирана увеличения компенсаций семьям жертв крушения Boeing

Lenta.ru14:12

Зеленский счел недостаточной компенсацию Ирана за крушение Boeing

Известия14:26

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости13:39
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
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Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
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США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
РБК 12:58
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Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем

Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Российская газета 14:20
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В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru 14:09
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Бомба на теле террориста в Лондоне оказалась муляжом

На теле устроившего теракт в Лондоне человека нашли устройство, похожее на бомбу. Сапёры выяснили, что предмет был муляжом.
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Pravda.Ru 09:25
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В Италии ученые изолировали коронавирус

В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
Московский Комсомолец 10:18
Здоровье

Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
РЕН ТВ 06:14
Шоу-бизнес

Собчак спровоцировала очередной скандал в российском шоу-бизнесе

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АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Политика

В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле

Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Газета.Ru 07:35
Политика

В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК 10:55
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
Армия и оружие

«Аль-Каида» взяла ответственность за нападение на базу во Флориде

Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, базирующейся в Йемене, взяла ответственность за декабрьское нападение на военную базу во Флориде (США), сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
РИА Новости 14:01
Футбол

Антон Миранчук травмировал голеностоп

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
ТАСС 03:46
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
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США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости вчера в 06:04
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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Слово и Дело вчера в 03:05
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:40
Политика

Путин приказал эвакуировать россиян из Китая самолетами ВКС

«К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», - приводит слова Пескова ТАСС.
Ридус вчера в 06:38
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Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:56
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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