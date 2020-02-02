Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Общество Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».

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Наука В Италии ученые изолировали коронавирус В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.

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