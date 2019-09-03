с чего всё началось

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает NRC Handelsblad.

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

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Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Общество Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей «Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.

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Футбол ФК «Спартак» выступил за прозрачность в работе судейства для всех клубов РПЛ Московский футбольный клуб "Спартак" считает, что работа судейского корпуса должна быть прозрачной и равной по отношению ко всем 16 клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

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