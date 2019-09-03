Политика

Газета.RuГазета.RuУкраину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает NRC Handelsblad.
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с чего всё началось
Прокуратура Нидерландов призвала Украину не допустить передачу России Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" в деле об уничтожении рейса MH17, передает
 газета NRC Handelsblad.
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