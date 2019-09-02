с чего всё началось

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает NRC Handelsblad.

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Наука Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Общество Росстат подсчитал долю работающих женщин в России Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.

Происшествия В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25 Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Космос Космический отель начнет работу в 2025 году Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.

Технологии В «Сколково» предложили использовать big data для написания законов Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).

Футбол Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену» Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.

Футбол «Зенит» заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес на Лазурном берегу подвел нескромный разрез на юбке На Лазурном берегу артистка отдыхает вместе с детьми, близнецами Максом и Эммой, но на вечеринку их не взяли.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Футбол РФС не пойдет на поводу у клубов — Егоров будет работать Как стало известно «СЭ», совместное заявление клубов РПЛ на имя главы РФС Александра Дюкова о необходимости изменений в российском судействе не повлечет экстренных кадровых перестановок.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.

Общество Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

Финансы Объем ФНБ в августе увеличился на 302 млрд рублей Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 302 млрд рублей - до 8,17 трлн рублей (что эквивалентно $122 883,6 млн), сообщает Минфин.

Армия и оружие Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.