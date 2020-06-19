Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Любая попытка добычи Украиной углеводородов у берегов Крыма будет пресечена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий.
Читать в источнике
Комментировать364
с чего всё началось

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
РИА Новости00:07

Подробнее о событии

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Газета.Ru04:27

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

РБК01:54

Что мешает Украине возобновить добычу нефти и газа в Чёрном море

Rambler News Serviceвчера в 12:29

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Lenta.ru00:40

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

РИА Новости00:07

Россия не позволит Украине добывать газ у берегов Крыма

Вести Крым01:16

«Нафтогаз» намерен возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря

ТАССвчера в 08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Известия 09:10
538
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
40
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
522
Фигурное катание

ISU вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании

Советский спорт вчера в 12:08
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
3,7K
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
2,9K
Шоу-бизнес

Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове

РИА Новости 11:50
104
Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
4
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
1,2K
Гаджеты

Смартфоны Honor 30 Lite и Honor 10X Max покажут в начале июля

Официальная премьера новых смартфонов Honor 30 Youth и Honor 10X Max состоится 4-5 июля.
Rusargument 05:08
1
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
523
Футбол

«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после паузы

REGNUM 13:21
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
419
Общество

В Минске прошли протесты из-за задержаний соперников Лукашенко

Профиль 03:17
1
Политика

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 вчера в 13:03
1,9K
Общество

Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда

Российская газета 10:41
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
153
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
19
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
4
Политика

Володин заявил, что «после Путина будет Путин»

По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
7,7K
Общество

Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
Lenta.ru 13:34
Футбол

ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезона

ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 своего воспитанника Наира Тикнизяна, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс 05:54
Экономика

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
ТАСС 13:03
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
5,3K
Общество

Росстат рассказал о показателях безработицы в мае

На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
1
Политика

Лукашенко заявил об отсутствии искр в отношениях с Путиным

Известия 08:10
247
Авто

В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Политика

Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
78
Гаджеты

Battlefield V запустили на встроенной карте Intel Xe с частотой 30 FPS

Игромания.ру вчера в 04:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное