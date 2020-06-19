Политика
Lenta.ruУкраину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Любая попытка добычи Украиной углеводородов у берегов Крыма будет пресечена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий.
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Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.РИА Новости00:07
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Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда
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По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
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Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
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Battlefield V запустили на встроенной карте Intel Xe с частотой 30 FPS
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