Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

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Любая попытка добычи Украиной углеводородов у берегов Крыма будет пресечена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий.

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

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