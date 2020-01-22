Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за иска частной компании к «Укртрансгазу», в результате которого у последнего арестованы все счета и имущество. Об этом на своем сайте предупредила пресс-служба дочерней компании «Нафтогаза Украины».
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