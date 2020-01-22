Экономика
Lenta.ruУкраину предупредили о срыве отопительного сезона из-за долга
Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за иска частной компании к «Укртрансгазу», в результате которого у последнего арестованы все счета и имущество. Об этом на своем сайте предупредила пресс-служба дочерней компании «Нафтогаза Украины».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за проблем с подушками безопасности
Политика
Глава МВФ обратилась к премьер-министру Украины на русском языке
В ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в Давосе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала премьер-министра Алексея Гончарука на русском языке, однако затем указала делегации на то, что на Украине не все любят этот язык.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в российском прокате
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Политика
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Выступая на Всемирном экономическом форме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Кино
Хьюго Уивинг не вернется в роли агента Смита в «Матрице 4»
Космос
Компания Lexus показала дизайн для лунохода
Для новинки от японского бренда предусмотрели достаточно необычные элементы дизайна от марки Lexus, включая лого L. При этом пока не ясно, какими станут реальные луноходы, когда удастся создать базу на Луне.
Политика
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 17 человек
Заражение новым типом коронавируса привело к гибели 17 жителей Китая. Всего уже насчитывается 444 заболевших.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Энергетика
В Крыму с 1 февраля подорожает газ
С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.