Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за иска частной компании к «Укртрансгазу», в результате которого у последнего арестованы все счета и имущество. Об этом на своем сайте предупредила пресс-служба дочерней компании «Нафтогаза Украины».

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