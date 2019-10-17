Армия и оружие
ИзвестияУкраину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Discover24 06:27
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Происшествия
Симоньян предложила помощь сбежавшим от родителей «Ромео и Джульетте»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала историю 14-летней Ангелины Щербик из Турции и 17-летнего Ильи Любаса из Самары, бежавших от родителей 23 июля и до сих пор не выходивших с близкими на связь.
Взгляд.ру 03:34
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Наука
Ген «короткого сна» предотвращает нарушения памяти при недосыпании
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые ранее выявили у людей два гена, способствующих «естественному короткому сну», теперь обнаружили третий такой ген. Обладателям этих редких генов достаточно спать ночью всего 4–6 часов, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшими.
Полит.ру 06:00
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко
Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфакс - Россия 10:21
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов
Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Bimru.ru 04:16
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия
В Петербурге менеджер солиста Rammstein ударил охранника
АиФ Санкт-Петербург вчера в 09:45
Политика
В посольстве РФ объяснили сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента РФ Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях Mercedes с надписью «ДПС» на капотах не было рядовой ситуацией, рассказали в российском посольстве в Абу-Даби.
ТК Звезда вчера в 22:51
Происшествия
В Перми бродячие собаки съели пенсионерку
Российская газета 06:46
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26