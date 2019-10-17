Армия и оружие
ИзвестияУкраину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Происшествия
В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой
В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Происшествия
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Экономика
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Хоккей
Адмирал — Локомотив 3:4 (Серия буллитов)
Ярославский «Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче регулярного розыгрыша КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 после буллитов.
Sport24.ru 08:13
Политика
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь будет теплым
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается на территории страны в ноябре.
Мой Брянск вчера в 01:30
Религия
В Москве собрался внеочередной Священный синод РПЦ
По словам Кирилла, синод был экстренно созван в связи с фактическим признанием ПЦУ Элладской православной церковью.
Газета.Ru 08:00
Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Спорт
Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ 08:21
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Происшествия
Три вахтовика из Башкирии погибли в ДТП в Свердловской области
Три человека, возвращавшиеся с вахты домой в Башкирию, утром 17 октября погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Свердловской области.
Аргументы и Факты - Уфа 06:00
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала всю правду о романе с Брэдом Питтом
Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.
7Дней.ру вчера в 12:30
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня 01:38
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»
Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Футбол
Мюллер может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Евро-футбол.ру 07:20
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Армия и оружие
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
Военное обозрение 08:00