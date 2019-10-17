Армия и оружие

ИзвестияИзвестияУкраину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Украина разрабатывает ракету для господства в Черном море

URA.Ru03:11

СМИ сообщили о созданной для контроля Черного моря украинской ракете

РБК00:27

СМИ: Украина разрабатывает сверхзвуковую ракету как угрозу Черноморскому флоту

Life.ruвчера в 22:33

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Московский Комсомолецвчера в 22:56

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

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Китайские СМИ уличили Украину в планах создать угрозу ЧФ РФ

РЕН ТВвчера в 23:02

Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту

РИА Новостивчера в 21:46
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Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
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Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Армия и оружие

Нацики обстреляли блокпост ВСУ: двое военнослужащих ранены

Два ВСУшника получили ранения в результате обстрела националистами блокпоста в Золотом-4.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Вести.Ru вчера в 12:34
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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В России увеличилось число раскрытых преступлений

Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
News.ru вчера в 13:12
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
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В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

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Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

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«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

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Конор Макгрегор назвал имя следующего соперника

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В Перми бродячие собаки съели пенсионерку

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МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
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Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
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Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет

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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

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Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
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Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве

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Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
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Позднее в пресс-службе МВД по РТ заявили, что похищения человека не было. В городе проводились учения по линии ГИБДД, объяснили в ведомстве.
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