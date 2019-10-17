Армия и оружие
ИзвестияУкраину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Политика
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Космос
Из лунного грунта впервые получили кислород
Piter.tv 14 октября в 02:58
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика
Строительство ветки для «Турецкого потока» в Сербии идет по плану
Новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански заявил о завершении строительства газопровода «Турецкий поток» на территории страны до конца текущего года.
Аргументы и Факты 04:39
Кино
В сиквеле «Венома» появится новая злодейка
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Политика
В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию
Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.
REGNUM 02:13
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Кино
Вышел тизер фильма «Лед 2» с Петровым и Тарасовой
Тизер второй части спортивной мелодрамы «Лед» появился в Сети, он раскрывает сюжет фильма про любовь хоккеиста и фигуристки.
Sibnet Новости 02:34
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
ТК Звезда 15 октября в 03:50
Общество
Внимание: в Свердловской области ожидается сильный мокрый снег
Телеканал ОТВ 05:04
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Армия и оружие
В Польше заявили о значительном увеличении потенциала российской армии
Аналитики Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Россия за последние годы существенно нарастила военный потенциал, сообщил RT.
РИА Новости 03:40
Общество
Telegram согласился приостановить операции по криптовалюте
Компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
Трое вахтовиков из Башкирии погибли в аварии в Свердловской области
Сегодня, 17 октября, в Свердловской области погибли трое вахтовиков из Башкирии.
Уфа1.ру 04:52
Единоборства
Макгрегор назвал своего следующего соперника
Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC, рассказал, с кем у него состоится следующий бой в декабре 2019 года.
ФАН 05:01
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15