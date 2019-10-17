Армия и оружие
ИзвестияУкраину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии убийцу
Сотрудники ГУ ФСИН по Красноярскому краю задержали сбежавшего из колонии 15 октября 25-летнего убийцу Юрия Брысева, передает пресс-служба ведомства.
РБК 02:31
Политика
Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости 15 октября в 12:28
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Lenta.ru вчера в 20:29
Транспорт
В Ленобласти остались недовольны транспортной реформой в Петербурге
"Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации", — отметил Постовалов.
Neva.Today вчера в 12:25
Общество
Telegram может отложить выпуск криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram от компаний Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Об этом сообщает издание The Bell.
Piter.tv 14 октября в 02:57
Общество
Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Политика
Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится 22 октября
Администрация президента России Владимира Путина подтверждает встречу российского президента с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе — 22 октября.
Хакасия-Информ вчера в 21:43
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
Газета.Ru вчера в 07:44
Гаджеты
Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет
Афиша Daily вчера в 12:30
Энергетика
Стоимость нефти продолжает снижаться
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
Российская газета 15 октября в 03:21
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия
На Среднем Урале под Талицей столкнулись машины – есть погибшие
В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
REGNUM 01:24
Интернет
Apple заговорила с бизнесом
Инструмент Apple не конкурирует с традиционными мессенджерами и может заинтересовать бизнес, но его аудитория ограничена пользователями iOS и macOS, отмечают аналитики.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Армия и оружие
На Донбассе вновь гибнут украинские военные
DixiNews вчера в 03:03
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Общество
Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе
В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева
В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы 15 октября в 07:09
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34