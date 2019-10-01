Футбол

Вести.RuВести.Ru«Ницца» разорвала контракт с футболистом-вором

Клуб инициировал расследование. Но спустя некоторое время футболист приехал на базу и признал – это он украл часы. В итоге в клубе приняли решение разорвать с ним контракт.
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«Ницца» разорвала контракт с форвардом, который обокрал однуклубника на 70 тысяч евро

Sportbox.RU10:10

«Ницца» разорвала контракт с футболистом-вором

Вести.Ru09:16

«Ницца» разорвала контракт с игроком, укравшим у одноклубника часы за € 70 тыс

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Укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок «Ниццы» был уволен

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«Ницца» выгнала нападающего за кражу часов

Российская газета09:09

«Ницца» расторгла контракт с нападающим Диаби, укравшим часы у одоклубника

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