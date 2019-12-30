Экономика
Lenta.ruУкрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.
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Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
«Яндекс» выиграл спор с Rambler на использование слова «Афиша»
20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с ПАО "МТС"по торговому знаку "МТС Афиша".
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославсим «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене
Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Финансы
ЦБ в I квартале проведет стресс-тестирование кредитов и ипотеки
Банк России в январе-марте проведет стресс-тестирование рынка потребительского и ипотечного кредитования, говорится в программе обследований регулятора.
Кино
Любимое новогоднее кино: какие фильмы покажет канал «Россия 1» с 30 декабря по 5 января
В предпраздничные дни телеканал «Россия 1» покажет любимые советские фильмы и неожиданные новогодние спецвыпуски культовых современных проектов.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Футбол
Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ
Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Шоу-бизнес
Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Футбол
Игрок «Зенита» Малком стал блондином
Малком играет в петербургском футбольном клубе с августа 2019 года.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»
Авто
Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Авто
Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Футбол
Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.