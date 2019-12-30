Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.
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Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Мой Брянск13:56

Укрепление курса гривны обернулось «головной болью» для властей Украины

ФАН12:41

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Lenta.ru11:12

Bloomberg рассказал о «головной боли» украинских чиновников из-за укрепления гривны

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Украинская гривна стала лучшей валютой 2019 года

Profinance.ru09:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru 13:41
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
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«Яндекс» выиграл спор с Rambler на использование слова «Афиша»

20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с ПАО "МТС"по торговому знаку "МТС Афиша".
Интерфакс 09:57
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Интерфакс 12:18
Хоккей

ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославсим «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:17
Культура

Пригожин заявил критикам Пугачевой о праве артиста умереть на сцене

Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова, заявив, что артисты должны выступать только в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха.
Взгляд.ру 09:15
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 06:00
Финансы

ЦБ в I квартале проведет стресс-тестирование кредитов и ипотеки

Банк России в январе-марте проведет стресс-тестирование рынка потребительского и ипотечного кредитования, говорится в программе обследований регулятора.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Газета.Ru 05:52
Кино

Любимое новогоднее кино: какие фильмы покажет канал «Россия 1» с 30 декабря по 5 января

В предпраздничные дни телеканал «Россия 1» покажет любимые советские фильмы и неожиданные новогодние спецвыпуски культовых современных проектов.
Tricolor TV Magazine 07:22
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания 07:20
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 13:41
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском 05:22
Общество

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Футбол

Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ

Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес

Телегин объяснил развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
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Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Происшествия

Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Телеканал Санкт-Петербург 12:41
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина

Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Комсомольская правда 08:40
Футбол

Игрок «Зенита» Малком стал блондином

Малком играет в петербургском футбольном клубе с августа 2019 года.
Телеканал Санкт-Петербург 01:50
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Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»

UfaTime.ru 28 декабря в 04:09
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Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт 10:19
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Авто

Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
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Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год

News.ru вчера в 14:32
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
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