Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.

Гаджеты В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2 В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.

Авто Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3 Очень скоро объём производства новых электромобилей Tesla на китайском предприятии достигнет 1000 автомобилей в неделю, а каждый год с конвейера будет выходить приблизительно 150 000 машин.

Общество Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Авто Компания BMW откажется от супердизеля Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).

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Хоккей Молодёжная сборная России по хоккею уступила команде США На Чемпионате мира по хоккею среди молодёжных команд (U20) в третьем матче группового турнира Россия уступила США со счётом 1:3.