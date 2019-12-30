Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.
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Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
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Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

«Анеморумбометрическая пила» ожидает москвичей в ближайшие дни.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
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Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
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В Москве шесть человек пострадали в ДТП с трамваем

По данным ТАСС, вагон после столкновения врезался в фонарный столб. В аварии травмы получили шесть человек, в том числе двое детей.
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Хоккей

Молодёжная сборная России по хоккею уступила команде США

На Чемпионате мира по хоккею среди молодёжных команд (U20) в третьем матче группового турнира Россия уступила США со счётом 1:3.
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Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
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Сдача атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ состоится в 2020 году

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При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

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В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

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Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
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