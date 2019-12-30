Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.

Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Общество МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби» МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Политика США пригрозили подрядчикам «Северного потока-2», намеренным ускорить работы Американские власти собираются наказать даже тех подрядчиков «Северного потока - 2», которые попытаются завершить работы за месяц, отведенный им Госдепом США для остановки строительства.

Спорт Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

Авто Geely выпустит новый семиместный кроссовер VX11 станет первым кроссовером Geely с длинной, превышающей 4,6 метра — заявленные габариты новинки составляют 4830x1900x1780 мм, а расстояние между осями будет достигать 2815 мм.