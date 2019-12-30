Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.
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Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

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Bloomberg рассказал о «головной боли» украинских чиновников из-за укрепления гривны

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