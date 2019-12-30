Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.
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Bloomberg: укрепление гривны стало проблемой для властей Украины

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Украинская гривна стала лучшей валютой 2019 года

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Укрепление курса гривны обернулось «головной болью» для властей Украины

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Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
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Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк

Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
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Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 27 декабря в 23:20
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Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Lenta.ru 12:46
Политика

Посол США в Польше высказалась о причинах Второй мировой войны

Посол Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась на тему причин Второй мировой войны.
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В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

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Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Политика

Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии

«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.
RT на русском 12:55
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В Китае ученого осудили за создание генетически модифицированных детей

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Составлен список фильмов для праздничных выходных

Русская Планета вчера в 22:15
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Продажи бюджетного смартфона Digma City 653 начались в России

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Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против онлайн-сервиса бронирования отелей Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 07:25
Политика

Запад подводит итоги «года Путина»: что может остановить Россию

Казалось бы, властелины мира и держатели контрольных пакетов акций настоящей демократии и пачки истин в последней инстанции не должны быть озабочены результатами деятельности главы исполнительной власти страны, которую к западу от Калининграда принято называть "страной-бензоколонкой" и "региональной державой", которая вот-вот развалится из-за дипломатической изоляции.
РИА Новости 00:00
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Мой Брянск 04:46
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Экономика

Российский министр оценил рост стоимости жилья в новостройках

Напомним, ранее в декабре эксперты портала «Мир квартир», которые мониторят динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны, подсчитали, что квартиры в российских новостройках с начала нынешнего года выросли в цене на 9% — в среднем до 59,3 тыс. рублей за квадратный метр.
Росбалт 27 декабря в 10:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми

До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Известия 15:03
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 08:54
Политика

Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане

Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
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Происшествия

Bek Air увидела в крушении в Казахстане след другого самолета

Представители авиакомпании Bek Air прокомментировали крушение самолета, произошедшее на взлете из аэропорта Алма-Аты 27 декабря.
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Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 09:48
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Reuters: Санкции США блокируют ускоренную работу на Nord Stream-2

В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром».
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Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
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Кино

1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»

Культуромания вчера в 02:52
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
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