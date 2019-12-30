Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.

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Политика Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии «Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.

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Политика Запад подводит итоги «года Путина»: что может остановить Россию Казалось бы, властелины мира и держатели контрольных пакетов акций настоящей демократии и пачки истин в последней инстанции не должны быть озабочены результатами деятельности главы исполнительной власти страны, которую к западу от Калининграда принято называть "страной-бензоколонкой" и "региональной державой", которая вот-вот развалится из-за дипломатической изоляции.

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Политика Reuters: Санкции США блокируют ускоренную работу на Nord Stream-2 В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром».

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.