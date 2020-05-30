С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 3,8K

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,3K

Происшествия Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press. 22

Шоу-бизнес Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram. 2

Общество В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,5K

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 792

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 588

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД. 7

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Политика Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу Позиция Белого дома в отношении Договоров по открытому небу и дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДОН и СНВ-3) ведет к разрушению архитектуры международной безопасности. 36

Армия и оружие На Украине провели испытания ракеты «Нептун» На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм". 451

Общество Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса. 162

Здоровье 71 новый носитель коронавируса выявлен в Алтайском крае Случаи инфицирования зафиксированы на территории Барнаула (46), в Зональном районе (5), Новоалтайске (4), Славгороде (4), Первомайском районе (3), Павловском районе (2), Ребрихинском районе (2), Рубцовске (1), Бийске (1), Бийском районе (1), Змеиногорском районе (1), Тальменском районе (1). На 30 мая в Алтайском крае у 1 779 человек подтверждено заражение коронавирусом, включая 184 ребенка. 138

Шоу-бизнес Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка. 1

Здоровье В Костромской области выявлено 39 новых случаев коронавируса Как сообщает оперативный штаб, основная масса новых случаев заражения связана с контактами с теми, кто вернулся в область из других регионов страны. 28

Политика Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. 337