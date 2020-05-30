Финансы
ВедомостиУкрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей
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Авто
В Россию приехал новый BMW 6 GT
MotorPage.Ru 29 мая в 03:37
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки.
ГТРК Карелия 29 мая в 14:27
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, что простила Петросяна
Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Происшествия
Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов
Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Музыка
«Ваши песни — это любовь и музыка, проходящая сквозь сердце»: Наталья Гулькина поздравила Владимира Кузьмина 65-летием
Исполнительница считает, что песни музыканта — это любовь и музыка, проходящая сквозь сердце.
Дни24 02:56
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
Политика
Медведев назвал позицию РФ по выходу США из Договора по открытому небу
Позиция Белого дома в отношении Договоров по открытому небу и дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДОН и СНВ-3) ведет к разрушению архитектуры международной безопасности.
Российская газета вчера в 14:58
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Гаджеты
Xiaomi представила новый кондиционер Xiaomi 3HP
ITZine.ru 02:43
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Здоровье
71 новый носитель коронавируса выявлен в Алтайском крае
Случаи инфицирования зафиксированы на территории Барнаула (46), в Зональном районе (5), Новоалтайске (4), Славгороде (4), Первомайском районе (3), Павловском районе (2), Ребрихинском районе (2), Рубцовске (1), Бийске (1), Бийском районе (1), Змеиногорском районе (1), Тальменском районе (1). На 30 мая в Алтайском крае у 1 779 человек подтверждено заражение коронавирусом, включая 184 ребенка.
Kursk.com вчера в 03:25
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
Здоровье
В Костромской области выявлено 39 новых случаев коронавируса
Как сообщает оперативный штаб, основная масса новых случаев заражения связана с контактами с теми, кто вернулся в область из других регионов страны.
ГТРК Кострома 02:25
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия 29 мая в 17:02
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса
Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02