Финансы
Экономика сегодняЭксперт Зельцер назвал ориентир курса доллара на июнь
Обострение геополитической ситуации может вызвать краткосрочное укрепление доллара до уровня 71,5−72 рублей, но в целом его ориентиром на июнь выступает отметка в 68 рублей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
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В Атланте из-за беспорядков введен режим ЧС
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Ковтун считает, что после карантина многие фигуристы завершат карьеру
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Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
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Известно, что твердотельные аккумуляторы обладают твердым, а не жидким электролитом.
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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