Политика

RT на русскомRT на русском«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Отмечается, что Россия в рамках данного судебного решения должна выплатить $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек. В компании подчёркивают, что данное решение суда носит окончательный характер.
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«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в суде на $44 млн

Известия04:55

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

РБК06:24

«Укрнафта» победила в споре с Россией в Верховном суде Швейцарии

Коммерсантъ05:32

В Совфеде прокомментировали заявление «Укрнафты» о победе в судебном споре с Россией

RT на русском10:43

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

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Россию заставили платить Украине за Крым

Lenta.ru04:04

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на $44 млн

ТАСС03:19
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Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
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Газета.Ru 12:35
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Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
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Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

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Действующий президент США Дональд Трамп накануне голосования по импичменту в Палате представителей назвал процесс «незаконной партийной попыткой государственного переворота».
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Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
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Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020

Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
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Единоборства

Кокляев пофилософствовал о жизни после нокаута от Емельяненко

Российский тяжеловес Михаил Кокляев рассказал, как поменялись его взгляды на жизнь после проигрыша в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 03:13
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым 12:56
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 4 сменил дизайн и марку

Примечательно, что новинка построена на базе модели Chery Tiggo 5x, которая на российском рынке известна под названием Tiggo 4. Паркетнику присвоили имя Showjet.
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Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
ТК Звезда 15 декабря в 17:20
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Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой

Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Говорит Москва 06:17
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После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
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Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
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Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
RT на русском 11:12
Энергетика

На Украине назвали цену на газ для населения в начале 2020 года

Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.
Известия 11:58
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Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
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Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

РБК 11:21
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
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ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

По данным ЦБ, оплата наличными по-прежнему является основным способом расчетов в мелких розничных магазинах.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
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Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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Представлен топ-10 Красноярских вакансий в сфере здравоохранения

Стоит также отметить, что для медицинских сестер в базе вакансий "Работа в России" представлено порядка 900 рабочих мест.
Глас Народа 01:41
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