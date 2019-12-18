Политика
RT на русском«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Отмечается, что Россия в рамках данного судебного решения должна выплатить $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек. В компании подчёркивают, что данное решение суда носит окончательный характер.
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Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»
Политика
Дональд Трамп назвал импичмент незаконной попыткой госпереворота
Действующий президент США Дональд Трамп накануне голосования по импичменту в Палате представителей назвал процесс «незаконной партийной попыткой государственного переворота».
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Футбол
Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020
Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Единоборства
Кокляев пофилософствовал о жизни после нокаута от Емельяненко
Российский тяжеловес Михаил Кокляев рассказал, как поменялись его взгляды на жизнь после проигрыша в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 4 сменил дизайн и марку
Примечательно, что новинка построена на базе модели Chery Tiggo 5x, которая на российском рынке известна под названием Tiggo 4. Паркетнику присвоили имя Showjet.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
Энергетика
На Украине назвали цену на газ для населения в начале 2020 года
Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.
Общество
Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Экономика
ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными
По данным ЦБ, оплата наличными по-прежнему является основным способом расчетов в мелких розничных магазинах.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Здоровье
Представлен топ-10 Красноярских вакансий в сфере здравоохранения
Стоит также отметить, что для медицинских сестер в базе вакансий "Работа в России" представлено порядка 900 рабочих мест.