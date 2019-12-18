Политика

RT на русскомRT на русском«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Отмечается, что Россия в рамках данного судебного решения должна выплатить $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек. В компании подчёркивают, что данное решение суда носит окончательный характер.
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«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в суде на $44 млн

Известия04:55

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

РБК06:24

«Укрнафта» победила в споре с Россией в Верховном суде Швейцарии

Коммерсантъ05:32

В Совфеде прокомментировали заявление «Укрнафты» о победе в судебном споре с Россией

RT на русском10:43

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

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Россию заставили платить Украине за Крым

Lenta.ru04:04

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на $44 млн

ТАСС03:19
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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
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Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Частная аналитическая компания провела исследование мирового рынка электрифицированных автомобилей, благодаря чему удалось узнать о том, что литий-ионные аккумуляторные батареи ежегодно деградируют на 3%.
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БИЗНЕС Online вчера в 08:14
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«Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче

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Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Музыка

Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»

Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Петербургский дневник вчера в 12:02
Политика

«Ценный свидетель» по делу МН17 подал в суд на Нидерланды и Украину

Освобожденный в рамках обмена с Россией свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.
Lenta.ru 10:50
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Политика

Бабченко рассказал, что его выдворили из Израиля

РЕН ТВ 07:46
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
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Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Происшествия

Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину

Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
РБК 06:42
Технологии

В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах

Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
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Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
РИА Новости 12:02
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Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Вести.Ru вчера в 09:29
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Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru 14:23
Футбол

ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре

ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 11:38
Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа

Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
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Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
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Политика

Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области

Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Журналистская правда 08:48
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